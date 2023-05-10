Tartıştığı emekli zabıtayı bıçakla öldürdü

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalgazi ilçesinde Rahmi A. (57), tartıştığı emekli zabıta memuru İsa Yavuz´u (63) çıkan kavgada bıçaklayıp, öldürdü.
Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi´nde oturan emekli zabıta memuru İsa Yavuz ile Rahmi A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan kavgada Rahmi A., İsa Yavuz´u bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede İsa Yavuz´un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi Rahmi A.´yı gözaltına aldı. Rahmi A. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Hayatını kaybeden İsa Yavuz´un cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Mihalgazi ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-05-10 15:09:36
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