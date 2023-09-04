Eskişehir'de, kömür madeni işçileri, yer altında açlık grevine başladı

Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'nde kömür madeni işçileri, 250 kişinin süresiz izne ayrıldığını, işten ayrılan arkadaşlarına da tazminat ödenmediğini öne sürerek açlık grevine başladı. Kömür çıkarılan madende yer altına inen işçiler, haklarını alamadıkları sürece de eylemi sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Şube Sekreteri Selim Arslan, işçilerin taleplerinin karşılanıncaya kadar grevin süreceğini söyledi. İşçilerin 48 saatin üzerinde aç ve susuz şekilde eylemlerini sürdürdüğünü anlatan Arslan, "250 kişiyi süresiz izne ayırdılar. Bu izne ayrılan arkadaşlardan 240'ı başka sektörlere gittiler. Giden arkadaşların tazminatlarını bize en geç 3-4 ayda ödeme vaadinde bulundular. Ama yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen hiçbirine ödeme yapılmadı. Akabinde çalışma sürerken çalışan arkadaşlarımızdan kesilen paralar hesaplarına aktarılmadı. İcra kesintileri hesaplarına aktarılmadı. Temmuz ayı itibarıyla 165 kişi habersiz bir şekilde yer altında çalışırken yer üstüne çıkartıldı. Normalde kendilerine tebliğ edilmeleri lazımdı. Bunların hiçbiri olmadı. Bu da bardağı taşıran son damla oldu" diye konuştu.

Vardiya çıkışlarında yapılan oturma eylemlerinin sonuca ulaşmadığını ifade eden Arslan "Arkadaşlar daha sonra 'Yer altında oturma ve açlık grevi yapıyoruz' dediler. Bu karar perşembe günü saat 16.00'da alındı ve yer altına indiler. Eylem 48 saate yaklaştı. İki kişi rahatsızlandı, onları hastaneye gönderdik. 112'yi aradığımız zaman ambulanslar geliyor, rahatsızlananları hastaneye götürüyorlar. Yer altı eylemi başladığında müdürler geldiler. Birkaç teklifte bulundular. Şu ana kadar vaatler yerine gelmediği için arkadaşlarımız onlara inanmıyor" dedi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık da grevin süreceğini belirterek şunları söyledi:

"2016 yılından bugüne kadar toplu sözleşme haklarından doğan haklarımızın, 2022 Aralık ayında firma geldiğinde ayrılan 250 arkadaşımızın kıdem tazminatı, temmuz-ağustos ayında herhangi bir tebliğ olmadan, resmi tebliğ yapılmadan, arkadaşların esaslı iş değişikliği yer altı olmasına rağmen, ücretlerinin yer altına göre değil yer üstüne göre uyarlanması bardağı taşıran son damla oldu. Yaklaşık ortalama kişi başı toplu sözleşmelerden doğan hakkı, kıdem tazminatı hakkı, bireysel emeklilikten doğan haklardan ortalama 450 bin lira alacağı varken bu eylemi bitirmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz."