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        Yelkenkanatlar çarpıştı; 1 pilot öldü, 1 pilot yaralı

        ESKİŞEHİR´inİnönü ilçesi Türk Hava Kurumu (THK) tesislerinde havalandıktan kısa bir süre sonra pilot Tolga Kandilli (52) ve pilot Murat Demirok´un yelkenkanatları çarpıştı. Kazada Kandilli hayatını kaybederken, Demirok ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:55
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        Yelkenkanatlar çarpıştı; 1 pilot öldü, 1 pilot yaralı
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        ESKİŞEHİR´inİnönü ilçesi Türk Hava Kurumu (THK) tesislerinde havalandıktan kısa bir süre sonra pilot Tolga Kandilli (52) ve pilot Murat Demirok´un yelkenkanatları çarpıştı. Kazada Kandilli hayatını kaybederken, Demirok ise yaralandı.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü tesislerinde meydana geldi. Yelkenkanat Tekamül Eğitimi´nde pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirok´un yelkenkanatları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı. Tolga Kandilli, yelkenkanadın ağır hasar alması sonucu yere çakılarak hayatını kaybetti. Murat Demirok ise yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi eğitim alanında yapılan Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tolga Kandilli´nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından memleketi Bursa´ya gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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