Eskişehir´de Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel koreografi

ESKİŞEHİR'deSivrihisar Havacılık Merkezi, Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel koreografi hazırladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 1000 kişi 100 rakamını oluştururken, Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in uçağı da yıldız olarak kullanıldı. Koreografinin ardından Semin Öztürk Şener'in Cumhuriyet Bayramı´na özel akrobasi uçuşu ise nefes kesti.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, geleneksel hale getirdiği ay yıldız koreografisini bu kez Cumhuriyet´in 100´üncü yılı için özel olarak hazırladı. Yeşilköy Mahallesi'ne çevre illerden ellerinde Türk bayraklarıyla gelen gönüllü yaklaşık 1000 kişi, 100 rakamını oluşturdu. Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in akrobasi uçağı ise yıldızı oluşturarak koreografiyi tamamladı. Cumhuriyet Bayramı özel koreografisinin ardından etkinliğe katılanlardan 100 kişi, M.S.Ö. Hava & Uzay Müzesi envanterindeki uçak ve helikopterle ilk kez uçuş deneyimi yaşadı.

`ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ BANA BÜYÜK BİR ENERJİ VERİYOR´

Geleneksel koreografinin ardından Semin Öztürk Şener, akrobasi uçağıyla gösteri yaptı. Katılımcıların ilgiyle izlediği Şener, uçuşun ardından imza dağıttı. Şener´in hayranları, imza çadırı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde her sene Cumhuriyet Bayramı´nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade eden Şener, "Tabii bu sene çok farklı çünkü 100´üncü yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizin. Tabii benim yaptığım bu uçuş da çok anlam yüklüydü. Çok büyük gurur duyuyorum böyle bir organizasyonda yer aldığım için. Organizasyonda 7'den 70'e herkes tek bilek, tek yürek. Gerçekten herkesin gözünde o Atatürk sevgisi, vatan aşkı okunuyor. Cumhuriyetimiz çok yaşasın. Atatürk'ün sözleri yer alıyor uçağımda ve bunlar bana her zaman çok büyük bir enerji veriyor, güç veriyor ve motive ediyor" diye konuştu,