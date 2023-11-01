Eskişehir'de gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi, adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de5 polisin yaralandığı izinsiz yürüyüş sırasındaki arbedede gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü önünde akşam toplanan bir grup öğrenci, son günlerde meydana gelen öğrenci intiharlarına dikkat çekmek amacıyla izinsiz yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 30 kişilik grup, Fatih Mahallesi'ndeki Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun bulunduğu sokağa kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra yurdun kapısına yönelip yürüyüşlerine devam etmek istedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta güvenlik tedbiri alıp, yolu Çevik Kuvvet ekipleriyle kapattı. Polislere hakaretlerde bulunan öğrenciler, barikatı aşmak istedi. Çıkan arbedede 1'i komiser, 5 polis yaralandı. Üniversite öğrencilerinden M.G., C.B.K., M.A.D. ve İ.E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alan polisler öğrencilerden şikayetçi oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan 4 üniversite öğrencisi, işlemlerinin ardından 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'Polise karşı görevi yaptırmamak için direnme (mukavemet)' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.