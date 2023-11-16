Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek ve hakaret şüphelisine gözaltı ESKİŞEHİR´desosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail´in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilen Yunus Esad K. (22), polis ekiplerince gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR´desosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail´in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilen Yunus Esad K. (22), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir´de Yunus Esad K., `Balamir Atabey´ kullanıcı adıyla sosyal medyada paylaştığı video ve yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere hareket etti. Yapılan incelemede İsrail´in Filistinlilere yönelik saldırılarını destekleyen mesajlar yazdığı belirlenen Yunus Esad K. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheli Yunus Esad K.´yı evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Yunus Esad K., işlemlerinin ardından `halkı din ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, Cumhurbaşkanı´na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yunus Esad K.´nın ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek sosyal medya hesabının çalındığını ve kendisinin yazmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Yunus Esad K.´nın aralarında tehdit, şantaj ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ile kişisel verilerin hukuksuz ele geçirilmesi suçlarından 5 ayrı sabıkası olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.