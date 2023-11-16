Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek ve hakaret şüphelisine gözaltı (2)

ADLİKONTROLLESERBEST KALDI

Eskişehir´de sosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı'na, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail'in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilip, gözaltına alınan Yunus Esad K. (22), savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Yunus Esad K., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

`MİLLİYETÇİ BİR İNSANIM´

Yunus Esad K.'nin mahkemesindeki ifadesinde, "Hesap bana ait ama ben kullanmıyorum. Asla Cumhurbaşkanı'na yönelik böyle bir paylaşım yapmam. Milliyetçi bir insanım. IP adresi araştırılınca benim olmadığım ortaya çıkacaktır" dedi. Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Esad K.'nin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına itiraz etti. Soruşturma sürüyor.