Evinde boynu kırılmış cesedi bulundu (3)
KATİLZANLISI YAKALANDI
Eskişehir´de eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan Safinaz Ayten´i (72) evine girip öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Usta (35), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce `kasten öldürme ve nitelikli yağma´ suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
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