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        Evinde boynu kırılmış cesedi bulundu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 21:41 Güncelleme: 23.01.2024 - 21:41
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        Evinde boynu kırılmış cesedi bulundu (3)
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        KATİLZANLISI YAKALANDI

        Eskişehir´de eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan Safinaz Ayten´i (72) evine girip öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Usta (35), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce `kasten öldürme ve nitelikli yağma´ suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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