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        Eskişehir'de LGBT eyleminde gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest

        ESKİŞEHİR'de'Onur Yürüyüşü' adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isterken polis müdahalesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:05
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        Eskişehir'de LGBT eyleminde gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest
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        ESKİŞEHİR'de'Onur Yürüyüşü' adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isterken polis müdahalesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Eskişehir’de önceki gün sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı. 'Onur Yürüyüşü' adı altında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup üyeleri, LGBT bayrakları açarak sloganlar attı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Anıtı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Grup, slogan atıp yürüyüş yapmak isteyince 10 eylemci gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde ifadesi alınan 10 kişiden 6'sı serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 4 kişi 'gösteri yürüyüş kanununa muhalefet, polise mukavemet, görevini yaptırmamak için direnme’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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