Eskişehir'de LGBT eyleminde gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest

Eskişehir’de önceki gün sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı. 'Onur Yürüyüşü' adı altında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup üyeleri, LGBT bayrakları açarak sloganlar attı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Anıtı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Grup, slogan atıp yürüyüş yapmak isteyince 10 eylemci gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de'Onur Yürüyüşü' adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isterken polis müdahalesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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