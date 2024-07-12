Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgedeki Sakaryabaşı Göleti kuruma noktasına geldi

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'nin doğduğu yer altı kaynaklarının bulunduğu bölgedeki Sakaryabaşı Göleti, kuraklık ve çevredeki çiftçilerin açtığı derin su kuyuları nedeniyle kuruma noktasına geldi. Doğal sit alanı olan ve çevresinde turistlik restoranların bulunduğu gölette toprak zemin görünürken, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nce bölgede etüt çalışması başlatıldı.

Çifteler ilçesine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Sakarya Nehri'nin doğduğu yer altı kaynaklarının bulunduğu Sakaryabaşı Gölet, ana göletinde suların çekilmesinin ardından kuruma noktasına geldi. Daha önce üzerinde turistlik teknelerle gezilebilen gölette toprak zemin görüldü. Doğal güzelliğe sahip olan bölge, yaşanan kuraklığın ardından bataklığa döndü. Çifteler Belediyesi'nin talebi üzerine bölgede tesisleri bulunan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi de etüt çalışması başlattı. Sakarya Nehri'ni doğduğu ve beslediği yer altı su kaynağında basıncın düştüğü, bu nedenle nehri debisinin de düşüş yaşandığı belirtildi.

'ÇİFTÇİLER KUYU AÇIYOR'

Çifteler Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Köksal, açılan derin su kuyularının ve kuraklığın su çekilmesinde etkili olduğunu ifade ederek, "Çiftçiden genelde çiftçinin derin kuyu vurmasından biraz o var. Biraz da kuraklık var. Üst kısımdaki kaynaklarımız tamamen kurumuş durumda. Bu alanda üç tane kaynağımız var. Bu su kaynaklarında biraz basıncının düştüğü görülüyor. Çiftçiler kendi tarlasını sulamak için kuyular açıyor" diye konuştu.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı da sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı gölete yakın bölgelerde derin su kuyuları açıldığını ifade ederek, "Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda kuraklık ve derin su kuyularının artması nedeniyle yer altı kaynak suları gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. Sakaryabaşı Ana Gölet bölgesindeki suların çekilmesi üzerine Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kadıoğlu tarafından başlatılan etüt çalışmaları, bölgenin su durumu ve ekosistem hakkında önemli veriler sağlayacak. Bu veriler doğrultusunda hazırlanan tespit raporuna göre gerekli önlemler alınacak ve su seviyesinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapılacaktır" dedi.