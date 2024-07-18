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        Uyuşturucu operasyonunda şüphelinin vurduğu polis ağır yaralı (2)

        EMNİYETTENAÇIKLAMAEskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken direnen şüpheli M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:20
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        Uyuşturucu operasyonunda şüphelinin vurduğu polis ağır yaralı (2)
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        EMNİYETTENAÇIKLAMA

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken direnen şüpheli M.H.'nin (36), arbedede tabancayla yaraladığı polis memuru Hasan K.'nin (45) hastanedeki tedavisi sürüyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğümüzce Aranan Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 'Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranan ve 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.H. isimli hükümlüyü yakalamak üzere ikametinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışma başlatılmış, şahıs muhafaza altına alınarak ekip aracına bindirilmiştir. Devlet hastanesine doktor raporu için sevk edildiği esnada şüpheli şahıs polis ekibi içerisinden kaçmaya çalışarak, görevli memurlara mukavemet etmiş. Şüpheli şahıs ve polis memurlarımız arasında çıkan arbede sonucunda polis memuru kendi silahı ile sol diz üstünden yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavisi hastanede devam etmektedir. Şüpheli hakkında kesinleşmiş cezası ve görevini yaptırmamak için direnme-mukavemet ve taksirle yaralama suçundan adli işlem başlatılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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