Şerzan Kurt, davası 4'ncü kez yeniden görülmeye başlandı

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un (21) 2010 yılında ölümüne ilişkin davada polis memuru Gültekin Şahin’e verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından 3’ncü kez bozulurken, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir’de görülen dava 4’ncü kez yeniden başladı. Davaya ilişkin mütalaa veren mahkeme savcısı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma kararı doğrultusunda Gültekin Şahin hakkında ‘bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep etti.

Muğla’da 12 Mayıs 2010 tarihindeki öğrenci eylemleri sırasında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Şerzan Kurt, tabanca ile omzundan vuruldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Kurt, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kurt’u vurduğu iddiasıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de görevli polis memuru Gültekin Şahin tutuklandı. Şahin hakkında Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’olası kasıtla nitelikli adam öldürme’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, güvenlik nedeniyle davanın Eskişehir’de görülmesine karar verdi. Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davalarda verilen 8 yıl, 16 yıl ve 7 yıl 6 aylık hapis cezaları Yargıtay tarafından 3 kez bozularak geri gönderildi.

Şerzan Kurt’un ölümüne ilişkin dava 4’ncü kez Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık ve emekli olan polis memuru Gültekin Şahin, taraf avukatları ile Şerzan Kurt'un babası Ömer ve annesi Necla Kurt bulundukları kentlerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada yeniden savunma yapan Gültekin Şahin, Kurt'un aile avukatlarının mahkeme heyetini yanıltmak için çeşitli ifadelerde bulunduğunu öne sürerek, 14 yıldır mağdur olduğunu ve 6 yıl suçsuz yere cezaevinde hapis yattığını söyledi.

Şerzan Kurt'un babası Ömer Kurt ise 34 yıl öğretmenlik yaptığını belirterek, “Ben sanığın ruh halini gördüm. O karanlık çete grubuyla iş birliği yaparak oğlumu hedef seçerek öldürmüştür. Savunma hakkına saygı duyuyorum. Sanık, ifadelerinde ateş ettiği mesafeyi sürekli artırmıştır. Savunması çelişkilidir. Olayın üzerine perde çekilmesini kabul etmiyorum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. SAVCI, 6 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ Duruşmada davaya ilişkin mütalaa veren mahkeme savcısı da polis memurunun olay esnasında müdahale sınırını kast olmaksızın aştığını belirterek, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma kararı doğrultusunda Gültekin Şahin hakkında ‘bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep etti. Mahkeme heyeti, polis memurunun yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmederek duruşmayı kasım ayına erteledi.