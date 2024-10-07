Sokakta bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan saldırganın kaçış anı kamerada

ESKİŞEHİR’de B.Ü., sokakta tartıştığı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda karnına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüphelinin olay yerinden kaçış anı bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’nde Gürman sokağa elindeki pompalı tüfekle gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırgan, sokak ortasında B.Ü.’ye ateş etti. B.Ü., karnına isabet eden saçmalarla yaralanırken saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ü., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.