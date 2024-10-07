Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sokakta bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan saldırganın kaçış anı kamerada

        ESKİŞEHİR'de B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 20:42 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan saldırganın kaçış anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de B.Ü., sokakta tartıştığı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda karnına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüphelinin olay yerinden kaçış anı bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’nde Gürman sokağa elindeki pompalı tüfekle gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırgan, sokak ortasında B.Ü.’ye ateş etti. B.Ü., karnına isabet eden saçmalarla yaralanırken saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ü., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        SALDIRGANIN KAÇIŞI KAMERADA

        Sokaktan koşarak uzaklaşan saldırganın kaçış anları ise bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde henüz kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırganın sokakta çevresini kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştığı, bu sırada yaralanan B.Ü.’nün ise bir aracın arkasında saklanarak yaralandığı karnını tuttuğu görüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, pompalı tüfekle kaçan saldırganın kimliğini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Şerzan Kurt, davası 4'ncü kez yeniden görülmeye başlandı
        Şerzan Kurt, davası 4'ncü kez yeniden görülmeye başlandı
        Eskişehir'de sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Eskişehir'de sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Şerzan Kurt davasının sanığı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4'üncü k...
        Şerzan Kurt davasının sanığı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4'üncü k...
        Afyon'daki kazada ölen 3 kişi, Eskişehir'de toprağa verildi
        Afyon'daki kazada ölen 3 kişi, Eskişehir'de toprağa verildi
        Eskişehir'de BEBKA destekli mekatronik eğitiminin kayıtları başladı
        Eskişehir'de BEBKA destekli mekatronik eğitiminin kayıtları başladı
        Emekli matematik öğretmeni yarım asırdır ağacı sanat eserine dönüştürüyor
        Emekli matematik öğretmeni yarım asırdır ağacı sanat eserine dönüştürüyor