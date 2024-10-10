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        Eskişehir'de pompalı tüfekle cinayete 7 gözaltı

        ESKİŞEHİR'de, sokak ortasında pompalı tüfekle karnından vurulan Burak Ünlüer'in (29) cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:20
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        Eskişehir'de pompalı tüfekle cinayete 7 gözaltı
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        ESKİŞEHİR'de, sokak ortasında pompalı tüfekle karnından vurulan Burak Ünlüer’in (29) cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen H.K. (35) ile onun Sakarya'ya kaçışında yardımcı olduğu belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, pazartesi günü Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde meydana geldi. H.K., pompalı tüfekle sokakta Burak Ünlüer'e ateş etti. Karnından yaralanan Ünlüer, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlüer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alıp, saldırganın H.K. olduğunu ve Sakarya'ya kaçtığını tespit etti. Sakarya'da saklandığı adres tespit edilen H.K. ile kaçışında yardım ettiği belirlenen S.T., S.A., Ö.S., M.A., L.B. ve Ş.Y. yakalanıp gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi H.K.'nin, Burak Ünlüer ile küfürleşme nedeniyle husumetli olduğu ve cinayetin bu nedenle işlediği belirtildi.

        Öte yandan H.K.'nin sokak ortasında pompalı tüfekle Burak Ünlüer'e ateş ettikten sonra kaçtığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, H.K.'nin sokakta çevresini kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştığı, bu sırada Ünlüer'in ise bir aracın arkasında saklanıp, yaralandığı karnını tuttuğu görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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