Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:32 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için çalışmaları devam ediyor.

        Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan (51), 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden çıktıktan sonra yakınları kendisinden haber alamadı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.

        Arslan'ın bulunması amacıyla kentin farklı noktalarında ve Porsuk Çayı çevresinde polislerce başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        ESOGÜ İlahiyat Fakültesi'nin 30 kuruluş yıldönümü etkinliği
        ESOGÜ İlahiyat Fakültesi'nin 30 kuruluş yıldönümü etkinliği
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        'Dolandırıcılık' suçundan 19 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
        'Dolandırıcılık' suçundan 19 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
        Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Kariyer Günü başladı
        Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Kariyer Günü başladı
        Eskişehir'de alkollü mekanda bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Eskişehir'de alkollü mekanda bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Eskişehir'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı