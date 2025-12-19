Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için çalışmaları devam ediyor.
Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan (51), 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden çıktıktan sonra yakınları kendisinden haber alamadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Arslan'ın bulunması amacıyla kentin farklı noktalarında ve Porsuk Çayı çevresinde polislerce başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
