Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 7 gözaltı
ESKİŞEHİR'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR’de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığına ilişkin bilgi üzerine araştırma başlattı. Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli bir süre izlendikten sonra iş yerlerine baskın yapıldı. Polis ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınırken iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 141 adet fişek, 2 adet silah gövdesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürüyor.
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