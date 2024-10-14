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        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 7 gözaltı

        ESKİŞEHİR'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:05
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        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 7 gözaltı
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        ESKİŞEHİR’de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığına ilişkin bilgi üzerine araştırma başlattı. Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli bir süre izlendikten sonra iş yerlerine baskın yapıldı. Polis ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınırken iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 141 adet fişek, 2 adet silah gövdesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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