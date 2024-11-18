Taksi ile otomobil çarpıştı; Yeliz öğretmen ile 3 yaşındaki kızı öldü (2)

ANNEVE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kazada hayatını kaybeden kimya öğretmeni Yeliz Efe ve kızı Ela’nın cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından memleketleri Eskişehir’e getirildi. Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi Hacı Kadir Camii’nde anne ve kızı için cenaze namazı kılındı. Cenazeye tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Yeliz Efe’nin eşi Raşit Efe’nin yanı sıra yakınları katıldı. Raşit Efe, eşi ve kızının tabutları yanında gözyaşı döktü. Yeliz Efe ve kızı Ela, kılınan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.