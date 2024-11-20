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        Eskişehir'deki otobüs kazasında şoför yol, araç ve hava koşullarına uygun davranmamış

        ESKİŞEHİR'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında şoför Ömer Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:25
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        Eskişehir'deki otobüs kazasında şoför yol, araç ve hava koşullarına uygun davranmamış
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        ESKİŞEHİR'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında şoför Ömer Y.'nin (43) aracın hızına, yol, araç ve hava koşullarına uygun hareket etmediği ortaya çıktı.

        Kaza, 18 Kasım'da saat 08.00 sıralarında Seyitgazi-Eskişehir kara yolunun 16'ncı kilometresindeki Derbent mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Bursa’ya giden Ömer Y. yönetimindeki 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulup yol kenarına takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Nihat Yüceler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 42 kişi de ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ömer Y.'nin de hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        ÖN RAPOR ORTAYA ÇIKTI

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazaya ilişkin yapılan ön inceleme raporu da ortaya çıktı. Raporda; havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktığı, bunun sonucunda kazanın meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca sürücü Ömer Y.'nin aracın hızına, yol, araç ve hava koşullarına uygun hareket etmediği tespit edildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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