Eskişehir'de, mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürdü

ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi’ndeki mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri , yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.