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        Eskişehir'de, mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürdü

        ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 07:08 Güncelleme: 24.11.2024 - 07:10
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        Eskişehir'de, mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürdü
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        ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangın, gece saatlerinde Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi’ndeki mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri , yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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