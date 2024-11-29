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        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİEskişehir'de husumetli olduğu Erol Can Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Enes T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:55
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        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Eskişehir'de husumetli olduğu Erol Can Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Enes T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Enes T.'nin ifadesinde; çok alkollü olduğu için olanları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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