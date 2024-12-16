Eğlence mekanındaki silahlı kavgada yaralandı; gizlice polisi izlerken yakalandı

ESKİŞEHİR’de bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada ayağından yaralanıp kaçan Murat I., olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını gizlice izlerken yakalandı. Murat I. hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Cihan G. ve Emrah K. ile Murat I. arasında mekanın kapısında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bacağından silahla vurulan Murat I., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emrah K. ve Cihan G. polis ekipleri tarafından eğlence mekanı önündeki bir araçta yakalanarak gözaltına alındı.