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        Eğlence mekanındaki silahlı kavgada yaralandı; gizlice polisi izlerken yakalandı

        ESKİŞEHİR'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada ayağından yaralanıp kaçan Murat I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:00
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        Eğlence mekanındaki silahlı kavgada yaralandı; gizlice polisi izlerken yakalandı
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        ESKİŞEHİR’de bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada ayağından yaralanıp kaçan Murat I., olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını gizlice izlerken yakalandı. Murat I. hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Cihan G. ve Emrah K. ile Murat I. arasında mekanın kapısında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bacağından silahla vurulan Murat I., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emrah K. ve Cihan G. polis ekipleri tarafından eğlence mekanı önündeki bir araçta yakalanarak gözaltına alındı.

        Bacağından yaralanan Murat I.’nın da yaklaşık 350 metre ilerideki çalılıklar arasından olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını izlediği fark edildi. Ekipler, Murat I.’yı da kaçmaya çalışırken yakaladı. Murat I., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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