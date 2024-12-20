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        78 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın hükümlü tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de 90'ın üzerinde farklı suçtan kaydı olan ve 'Hırsızlık'tan 78 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 çocuk annesi Seher C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:15
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        78 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın hükümlü tutuklandı
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        ESKİŞEHİR’de 90’ın üzerinde farklı suçtan kaydı olan ve 'Hırsızlık'tan 78 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 çocuk annesi Seher C. tutuklandı. Seher C.'nin 5'inci çocuğuna hamile olduğu belirtildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 90’dan fazla suç kaydı bulunan ve 13 farklı suçtan aranan Seher C.’nin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin araştırmasının ardından Seher C. ile hakkında yakalama kararı bulunan akrabası Sultan C. gözaltına alındı. İncelemede Seher C.’nin 4 farklı 'Hırsızlık' suçundan 78 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 5’nci çocuğuna hamile olduğu belirtilen Seher C., savcılık ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Seher C.’nin tutuklu olduğu süreçte hamileliğini belgelemesi halinde cezasının yeniden ertelenebileceği belirtildi. Diğer şüpheli Sultan C. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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