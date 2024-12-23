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        Etrafını saran sokak köpeklerinden sırt çantasını savurarak kurtuldu

        ESKİŞEHİR'de sokakta yürüyen çocuk, etrafını saran başıboş köpeklerden sırt çantasını savurarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:05
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        Etrafını saran sokak köpeklerinden sırt çantasını savurarak kurtuldu
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        ESKİŞEHİR’de sokakta yürüyen çocuk, etrafını saran başıboş köpeklerden sırt çantasını savurarak kurtuldu. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi’nde sokakta yürüyen çocuğun etrafını başıboş köpekler sardı. Bir süre duvar kenarında yürüyen çocuk, köpekler üzerine doğru gelince park halindeki otomobilin arkasında saklandı, ardından da sırt çantasını çıkarıp savurarak kurtuldu.

        O anlar, sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeklerden kurtulan çocuğun yanına bir kişinin geldiği ve birlikte sokaktan ayrıldıkları görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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