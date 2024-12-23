Etrafını saran sokak köpeklerinden sırt çantasını savurarak kurtuldu

O anlar, sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeklerden kurtulan çocuğun yanına bir kişinin geldiği ve birlikte sokaktan ayrıldıkları görüldü.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi’nde sokakta yürüyen çocuğun etrafını başıboş köpekler sardı. Bir süre duvar kenarında yürüyen çocuk, köpekler üzerine doğru gelince park halindeki otomobilin arkasında saklandı, ardından da sırt çantasını çıkarıp savurarak kurtuldu.

ESKİŞEHİR’de sokakta yürüyen çocuk, etrafını saran başıboş köpeklerden sırt çantasını savurarak kurtuldu. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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