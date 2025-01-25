Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden ülkemizi kurtardıktan sonra hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz (2)
PARTİSİNİNESKİŞEHİR OLAĞAN İL KONGRESİNE KATILDICumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere uçakla Eskişehir'e geldi.
PARTİSİNİNESKİŞEHİR OLAĞAN İL KONGRESİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere uçakla Eskişehir’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nda bölge milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra kongrenin yapılacağı Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu ile İl Başkan Gürhan Albayrak ve partililer katıldı.
Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e değinerek, “Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 50 binden fazla masumun şehit olduğu Gazze'de biraz buruk da olsa yüzlerin biraz olsun gülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak, mübarek Ramazan-ı Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yine buradan 13,5 yıl boyunca devam eden ve 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından aralık ayı başında özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selam ve dualarımızı yolluyoruz. Türk milleti olarak kardeşliğimizin ve insanlığımızın sınandığı her iki meselede de sağdan, soldan gelen tüm baskılara rağmen vicdanlı, onurlu ve ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz” dedi.
‘HESABI TEK TEK SORULACAK’
Bolu’daki yangın faciasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda gözaltı ve tutuklamaların olduğunu belirten Erdoğan, “Aralarında uzun yıllar beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızın da kadim dostlarımızın da ailelerinin de bulunduğu 78 canımızı hem de çok üzüntü verici bir şekilde kaybettik. Milletçe yüreğimizi dağlayan bu elim hadise karşısında 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını ise sadece tahmin edebiliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak, devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla bir günlük milli yas ilan ettik. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yani milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. İlk günden beri yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten ısrarla ve sabırla uzak duruyoruz. İl kongrelerimiz de ve katıldığımız diğer programlarda bu hassasiyetimizi mutlaka ama mutlaka korumaya çalışıyoruz. Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan, empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz” diye konuştu.
Muhalefet partilerinin bu süreçteki tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
“Sözleriyle, üsluplarıyla, tavırlarıyla oturdukları koltuğun kendilerine yükledikleri mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir. Buradan 4 gündür son derece çirkin bir dille sağa sola sataşanlara, belki anlarlar ümidiyle Hacı Bektaş’ın şu sözlerini hatırlatıyorum. Gençler, ‘Bizim erkanımız ahlakı Muhammed-i ve edebi Ali’dir. Adem suretinde olan herkes, Adem değildir. Adem’in Ademliği akıl, haya ve ilimledir.’ Daha cenazeler bile defnedilmeden, kederli ailelerimiz halen matem içindeyken, saldırgan bir dille, yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Yakınları vefat eden ailelerimizle birlikte, milletimizi de rencide eden bu edep dışı, adap dışı, insaf yoksunu üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız 78 canın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak, yargıyı baskı ve töhmet altında bırakacak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Rabb’im faciada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin diyorum.”
KONGRELER SÜRECİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ekim’de başlayan kongre sürecinin sonuna doğru gelindiğini söyledi. Dün Malatya, bu sabah ise Van’da kongreye katıldığını ifade eden Erdoğan, “Buraya gelmeden önce Vanlı kardeşlerimizin misafiri olduk. Şimdi de Eskişehir’deyiz. Pazartesi günü Gençlik Kollarımızın, sonraki hafta da Kadın Kollarımızın kongrelerini gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizi yeni bir dönemin başlangıcı, adeta bir işaret fişeği olarak görüyoruz. Parti olarak kendimizi yeniliyor, heyecanımızı tazeliyor, yol ve dava arkadaşlığımızı bu vesile ile daha da perçinliyoruz. Her zaman ifade ettiğim üzere, AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil, hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım, aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millet ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkarıp, amaç haline getirme hakkı yoktur. Bizler oturduğu koltuklardan sahip olduğu payelerden bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunu bilinciyle canla, başla çalışmak mecburiyetindeyiz. Eskişehir teşkilatımızdan da bunu bekliyoruz” diye konuştu.
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