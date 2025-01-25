Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden ülkemizi kurtardıktan sonra hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz (2)

PARTİSİNİNESKİŞEHİR OLAĞAN İL KONGRESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere uçakla Eskişehir’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nda bölge milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra kongrenin yapılacağı Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu ile İl Başkan Gürhan Albayrak ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e değinerek, “Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 50 binden fazla masumun şehit olduğu Gazze'de biraz buruk da olsa yüzlerin biraz olsun gülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak, mübarek Ramazan-ı Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yine buradan 13,5 yıl boyunca devam eden ve 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından aralık ayı başında özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selam ve dualarımızı yolluyoruz. Türk milleti olarak kardeşliğimizin ve insanlığımızın sınandığı her iki meselede de sağdan, soldan gelen tüm baskılara rağmen vicdanlı, onurlu ve ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz” dedi.

‘HESABI TEK TEK SORULACAK’

Bolu’daki yangın faciasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda gözaltı ve tutuklamaların olduğunu belirten Erdoğan, “Aralarında uzun yıllar beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızın da kadim dostlarımızın da ailelerinin de bulunduğu 78 canımızı hem de çok üzüntü verici bir şekilde kaybettik. Milletçe yüreğimizi dağlayan bu elim hadise karşısında 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını ise sadece tahmin edebiliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak, devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla bir günlük milli yas ilan ettik. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yani milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. İlk günden beri yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten ısrarla ve sabırla uzak duruyoruz. İl kongrelerimiz de ve katıldığımız diğer programlarda bu hassasiyetimizi mutlaka ama mutlaka korumaya çalışıyoruz. Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan, empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz” diye konuştu.