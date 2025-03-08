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        Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'den 'Kadınlar Günü'ne özel gösteri

        TÜRKİYE'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu, evli ve 2 çocuk annesi Semin Öztürk Şener, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:50
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        Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'den 'Kadınlar Günü'ne özel gösteri
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        TÜRKİYE’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu, evli ve 2 çocuk annesi Semin Öztürk Şener, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 4'üncü kez 'Kadın ve Dünya Havacılığı Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sempozyuma Türkiye’nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in yanı sıra Havacı Kadınlar Derneği üyeleri katıldı. Sempozyumda uçuş hekimi olan Şebnem Gökkuşu, diyetisyen Elvan Odabaşı, Aeroprakt Uçuş Akademisi Geliştirme ve İletişim Direktörü Zehra Savaş, havacılık psikoloğu ve girişimci Gökben Hızlı Sayar konuşma yaparak deneyimlerini paylaştı.

        Sempozyumun ardından Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, 'Yeni Menekşe' adlı uçağıyla 'Kadınlar Günü'ne özel olarak havalanıp, akrobasi gösterisi yaptı. Şener'in havada zorlu manevralarla yaptığı gösteriyi ilgiyle izleyen katılımcılar, o anları cep telefonları kameralarıyla da kaydetti.

        'ÇOK ANLAMLI BİR GÜNDÜ'

        Gösterisinin ardından sevenleri için fotoğraflarını imzalayan ve tebrikleri kabul eden Semin Öztürk Şener, havada olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Bugün kadınlar için özel gösteri yaptığını ifade eden Şener, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ben de bir kadın olarak ve Havacı Kadınlar Derneği'nin bir üyesi olarak Yeni Menekşe isimli uçağımla beraber gökyüzünde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim için çok anlamlı bir gündü. Havada olmak bir tutku, elimde olsa her gün uçabilirim. Fakat antrenmanlarımız farklı zamanlarda olabiliyor, kamplarımız olabiliyor ama yılın her mevsimi uçuyoruz. Mümkün olan her zaman havadayız” dedi.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde sempozyuma katılanlar, gün boyu oluşturulan turlarla helikoptere binerek ilk kez uçuş heyecanı yaşadı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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