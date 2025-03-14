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        Sümeyye Boyacı, Türkiye'yi Barcelona'da temsil edecek

        DÜNYA ve Avrupa Şampiyonu paralimpik takımı milli yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Barcelona'da düzenlenecek 'Para Swimming World Series' yarışına katılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:35
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        Sümeyye Boyacı, Türkiye'yi Barcelona'da temsil edecek
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        DÜNYA ve Avrupa Şampiyonu paralimpik takımı milli yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Barcelona’da düzenlenecek ‘Para Swimming World Series’ yarışına katılacak.

        Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin olimpik yüzme branşlarında ilk Dünya Şampiyonluğuna ulaşan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İspanya’da düzenlenecek olan ‘Para Swimming World Series’ yarışında mücadele edecek. 20 – 23 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek şampiyona öncesi Sümeyye Boyacı, çalışmalarına Eskişehir’de devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Boyacı, Türkiye’ye ay yıldızlı formayla yeni bir başarı daha hediye etmek istediğini ifade ederek, “Hedefim, ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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