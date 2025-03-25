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        Eşini 14 bıçak darbesiyle öldüren sanığa tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası

        ESKİŞEHİR'de tartıştığı Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı (55), 14 bıçak darbesiyle öldüren Atila Sarıhan (51), ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:45
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        Eşini 14 bıçak darbesiyle öldüren sanığa tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası
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        ESKİŞEHİR'de tartıştığı Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı (55), 14 bıçak darbesiyle öldüren Atila Sarıhan (51), ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapse çarptırıldı.

        Olay, 2023 Mart’ta Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında tartışma çıktı. Çift arasında yaşanan arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Gözaltına alınan Atila Sarıhan tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığını belirtilerek, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Sarıhan, “Böyle olmasını istemiyordum. İddianamedeki hiçbir şey doğru değil. Ben eşimi çok seviyordum. Yurt dışına çok gidip geliyordu. Yurt dışına gittiğinde uzun süre kalmasından dolayı boşanma davası açmıştım. Döndüğü zaman konuştuk ve 'Kalacağım' dedi. Davayı geri çekmiştik. Olay bir anda ağır tahrik altında olan bir hadisedir. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Saldırıya uğrayan benim. 2 yıldır tutukluyum, beraatimi talep ederim” diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Atila Sarıhan’a ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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