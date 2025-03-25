Kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu (2)

Eskişehir'de kayıp olarak aranırken Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un (75), Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından, şüpheli görülen Akkuş'un ölümünün ardından başlatılan inceleme kapsamında, Akarbaşı Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra gidebileceği yerlerde araştırma yapılıyor.

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