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        Kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu (2)

        MİTHATKÖRLER'İN ABLASI ÇIKTIEskişehir'de kayıp olarak aranırken Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un (75), Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:41 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:41
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        Kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu (2)
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        MİTHATKÖRLER'İN ABLASI ÇIKTI

        Eskişehir'de kayıp olarak aranırken Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un (75), Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından, şüpheli görülen Akkuş'un ölümünün ardından başlatılan inceleme kapsamında, Akarbaşı Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra gidebileceği yerlerde araştırma yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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