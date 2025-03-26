Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sanatçı Mithat Körler'in, çayda cesedi bulunan ablası toprağa verildi

        ESKİŞEHİR'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve bir gün sonra Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulunan sanatçı Mithat Körler'in ablası Fatma Neziha Akkuş (75), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Mithat Körler'in, çayda cesedi bulunan ablası toprağa verildi
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve bir gün sonra Porsuk Çayı’nda cansız bedeni bulunan sanatçı Mithat Körler’in ablası Fatma Neziha Akkuş (75), son yolculuğuna uğurlandı.

        Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Eskişehirli sanatçı Mithat Körler’in ablası, Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş önceki gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken dün Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edildi. Cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

        Eskişehir Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Fatma Nezihe Akkuş için Asri Mezarlığı 100’üncü Yıl Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Mithat Körler ile Akkuş ailesinin yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, geçmiş dönem milletvekilleri, iş insanları, eski Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, kulüp yöneticileri, oda başkanları katıldı. Cenazede Mihat Körler taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Nezihe Akkuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Fatha Neziha Akkuş’un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!

        Benzer Haberler

        Genç milli eskrimciler Dünya Şampiyonası'nda madalya için kılıç sallayacak
        Genç milli eskrimciler Dünya Şampiyonası'nda madalya için kılıç sallayacak
        AK Parti'li Hatipoğlu İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemler hakkın...
        AK Parti'li Hatipoğlu İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemler hakkın...
        Eskişehir'de 'İmamoğlu' protestolarında gözaltına alınan 14 öğrenci adli ko...
        Eskişehir'de 'İmamoğlu' protestolarında gözaltına alınan 14 öğrenci adli ko...
        Kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu (2)
        Kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu (2)
        Eskişehir'de ilkokul öğrencileri hazırladıkları kostümlerle Orman Haftası'n...
        Eskişehir'de ilkokul öğrencileri hazırladıkları kostümlerle Orman Haftası'n...
        Oğlunu evde ölü buldu
        Oğlunu evde ölü buldu