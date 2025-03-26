Sanatçı Mithat Körler'in, çayda cesedi bulunan ablası toprağa verildi

ESKİŞEHİR’de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve bir gün sonra Porsuk Çayı’nda cansız bedeni bulunan sanatçı Mithat Körler’in ablası Fatma Neziha Akkuş (75), son yolculuğuna uğurlandı.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Eskişehirli sanatçı Mithat Körler’in ablası, Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş önceki gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken dün Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edildi. Cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Fatma Nezihe Akkuş için Asri Mezarlığı 100’üncü Yıl Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Mithat Körler ile Akkuş ailesinin yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, geçmiş dönem milletvekilleri, iş insanları, eski Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, kulüp yöneticileri, oda başkanları katıldı. Cenazede Mihat Körler taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Nezihe Akkuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi.