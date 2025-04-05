Siyah kumaş üzerine asitle yaptığı resimler ile 'görünmeyeni görünür' hale getiriyor

ESKİŞEHİRAnadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Nurdan Unus (22), deneysel çalışmalara başlayarak, moda sektöründe kullanılan 'asit ile yüzey dekorasyon' tekniğini sanatına taşıdı. Siyah kumaşı tuval olarak kullanan ve fırçasını aside batırıp, kumaşın üzerine zihnindeki imgeleri aktaran Unus'un çalışmaları, kumaşın kurumasına bağlı olarak 3 saat ile 7 gün arası 'görünmeyi görünür' kılıyor.

İstanbul'da doğup büyüyen Nurdan Unus'un, çocuk yaşlarda resme olan merakı ailesinin dikkatini çekti. Ailesinin yeteneğini fark etmesi ile güzel sanatlar bölümüne yönlendirilen Unus, Edirne Hasan Ali Rıza Güzel Sanatlar Lisesi'nde yatılı eğitim gördü. Üniversite eğitimi için geldiği Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitiren, pedagojik formasyon eğitimi süren Unus, 4 yıl önce resim alanında deneysel çalışmalara başladı. Eşine az rastlanan bir teknik ile siyah kumaşı asit ile buluşturan Unus, evlerde kullanılan temizlik malzemelerinin ham maddesiyle kumaşı ağartarak, çeşitli çalışmalara imza atıyor. Siyah kumaşı tuval olarak kullanan ve fırçasını aside batırıp, kumaşın üzerine zihnindeki imgeleri aktaran Unus'un çalışmaları, kumaşın kurumasına bağlı olarak 3 saat ile 7 günü buluyor. Moda sektöründe kullanılan 'asit ile yüzey dekorasyon' tekniğini sanatına taşıyan ve siyah kumaşı, evlerde kullanılan temizlik malzemelerinin ham maddesi asitle ağartan Unus, geçmişindeki yatılı okul ve yurt hayatının kendisinde mekanı sorgulattığını ve sanatını etkilediğini, Deleuze'un felsefesi ile tanıştıktan sonra da sanatını kendi hikayesiyle özleştirdiğini söyledi. Bu tekniği kullanan ender isimlerden biri olduğunu belirten Unus, sanat alanında ilerlemeyi, görünürlüğü artmış bir sanatçı olmayı ve bu özel tekniği yaygınlaştırmak istediğini ifade etti.

'SADECE MODA SEKTÖRÜNDE KISITLI KALMIŞ' Nurdan Unus, "Yapmış olduğum çalışmalar, siyah kumaş üzerine yüzey dekolarasyon işlemi olarak geçiyor. Bu teknik aslında moda alanında yaygın olan bir tekniktir. Sanatsal anlamda, kavramsal olarak henüz bir sanatçı ile tanışmadım. Hocalarımın bahsettiğine göre de henüz bu çalışmaları yapan birileri yok. Birçok sergiye katılıyorum. Karma sergiler oluyor ve kendi kişisel sergimi açma deneyimini de elde ettim. Bu süreçlerde, izleyicilerden çok güzel yorumlar aldım. Bu tekniğin ayrıştırıcı olan yanı sadece moda sektöründe kısıtlı kalmış olmasıdır. Bu anlamda kendimi biraz özel hissediyorum. Farklı bir teknik olduğu için de bunları ilgisi olan insanlara öğretmek ve yaygınlaştırmak isterim, böyle planlarım var" dedi. 'DÖNÜŞÜMŞERİ ELE ALARAK HİKAYELER OLUŞTURUYORUM' Tekniği diğer tekniklerden ayıran kısmın deneysel oluşu olduğunu söyleyen Unus, "Bu teknikte boyayı yüzeye sürmek yerine, boyayı yüzeyden alıyoruz ve bu asit sayesinde oluyor. Çalışmalarımı asit ile siyah kumaş üzerine yapıyorum. Asitle buluşan kumaş tepkimeye giriyor ve sonrasında görünmeyeni görünür kılan hikayeler elde ediyorum. Hikayesine gelecek olursak, kendi geçmişimle bağlantılı bir hikayesi var. Genç yaşta yurda giden ve mekanı sorgulayan birisi olarak, Deleuze'un 'yersiz yurtlaşma' felsefesi olarak tanışıyorum ve sonrasında kendi hikayemle özdeşleştiriyorum. Mekansızlaşma, insan-mekan ilişkileri, bireyler arası iletişim ve insanların kendi kurduğu mekanlarda oluşturduğu değişim ile dönüşümleri ele alarak hikayeler oluşturuyorum. Aslında bunları yaparken ruh halim çok etkili oluyor. Çünkü fırça değerlerim, asidin yoğunluğu, seyrekliği, ışık-gölge değerleri değişkenliğe uğruyor ve sergileme sürecinde izleyiciyle buluştuğunda, izleyicide de çok farklı etkiler yaratıyor" diye konuştu.