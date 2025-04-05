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        Siyah kumaş üzerine asitle yaptığı resimler ile 'görünmeyeni görünür' hale getiriyor

        ESKİŞEHİRAnadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Nurdan Unus (22), deneysel çalışmalara başlayarak, moda sektöründe kullanılan 'asit ile yüzey dekorasyon' tekniğini sanatına taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:00
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        Siyah kumaş üzerine asitle yaptığı resimler ile 'görünmeyeni görünür' hale getiriyor
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        ESKİŞEHİRAnadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Nurdan Unus (22), deneysel çalışmalara başlayarak, moda sektöründe kullanılan 'asit ile yüzey dekorasyon' tekniğini sanatına taşıdı. Siyah kumaşı tuval olarak kullanan ve fırçasını aside batırıp, kumaşın üzerine zihnindeki imgeleri aktaran Unus'un çalışmaları, kumaşın kurumasına bağlı olarak 3 saat ile 7 gün arası 'görünmeyi görünür' kılıyor.

        İstanbul'da doğup büyüyen Nurdan Unus'un, çocuk yaşlarda resme olan merakı ailesinin dikkatini çekti. Ailesinin yeteneğini fark etmesi ile güzel sanatlar bölümüne yönlendirilen Unus, Edirne Hasan Ali Rıza Güzel Sanatlar Lisesi'nde yatılı eğitim gördü. Üniversite eğitimi için geldiği Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitiren, pedagojik formasyon eğitimi süren Unus, 4 yıl önce resim alanında deneysel çalışmalara başladı. Eşine az rastlanan bir teknik ile siyah kumaşı asit ile buluşturan Unus, evlerde kullanılan temizlik malzemelerinin ham maddesiyle kumaşı ağartarak, çeşitli çalışmalara imza atıyor. Siyah kumaşı tuval olarak kullanan ve fırçasını aside batırıp, kumaşın üzerine zihnindeki imgeleri aktaran Unus'un çalışmaları, kumaşın kurumasına bağlı olarak 3 saat ile 7 günü buluyor. Moda sektöründe kullanılan 'asit ile yüzey dekorasyon' tekniğini sanatına taşıyan ve siyah kumaşı, evlerde kullanılan temizlik malzemelerinin ham maddesi asitle ağartan Unus, geçmişindeki yatılı okul ve yurt hayatının kendisinde mekanı sorgulattığını ve sanatını etkilediğini, Deleuze'un felsefesi ile tanıştıktan sonra da sanatını kendi hikayesiyle özleştirdiğini söyledi. Bu tekniği kullanan ender isimlerden biri olduğunu belirten Unus, sanat alanında ilerlemeyi, görünürlüğü artmış bir sanatçı olmayı ve bu özel tekniği yaygınlaştırmak istediğini ifade etti.

        'SADECE MODA SEKTÖRÜNDE KISITLI KALMIŞ'

        Nurdan Unus, "Yapmış olduğum çalışmalar, siyah kumaş üzerine yüzey dekolarasyon işlemi olarak geçiyor. Bu teknik aslında moda alanında yaygın olan bir tekniktir. Sanatsal anlamda, kavramsal olarak henüz bir sanatçı ile tanışmadım. Hocalarımın bahsettiğine göre de henüz bu çalışmaları yapan birileri yok. Birçok sergiye katılıyorum. Karma sergiler oluyor ve kendi kişisel sergimi açma deneyimini de elde ettim. Bu süreçlerde, izleyicilerden çok güzel yorumlar aldım. Bu tekniğin ayrıştırıcı olan yanı sadece moda sektöründe kısıtlı kalmış olmasıdır. Bu anlamda kendimi biraz özel hissediyorum. Farklı bir teknik olduğu için de bunları ilgisi olan insanlara öğretmek ve yaygınlaştırmak isterim, böyle planlarım var" dedi.

        'DÖNÜŞÜMŞERİ ELE ALARAK HİKAYELER OLUŞTURUYORUM'

        Tekniği diğer tekniklerden ayıran kısmın deneysel oluşu olduğunu söyleyen Unus, "Bu teknikte boyayı yüzeye sürmek yerine, boyayı yüzeyden alıyoruz ve bu asit sayesinde oluyor. Çalışmalarımı asit ile siyah kumaş üzerine yapıyorum. Asitle buluşan kumaş tepkimeye giriyor ve sonrasında görünmeyeni görünür kılan hikayeler elde ediyorum. Hikayesine gelecek olursak, kendi geçmişimle bağlantılı bir hikayesi var. Genç yaşta yurda giden ve mekanı sorgulayan birisi olarak, Deleuze'un 'yersiz yurtlaşma' felsefesi olarak tanışıyorum ve sonrasında kendi hikayemle özdeşleştiriyorum. Mekansızlaşma, insan-mekan ilişkileri, bireyler arası iletişim ve insanların kendi kurduğu mekanlarda oluşturduğu değişim ile dönüşümleri ele alarak hikayeler oluşturuyorum. Aslında bunları yaparken ruh halim çok etkili oluyor. Çünkü fırça değerlerim, asidin yoğunluğu, seyrekliği, ışık-gölge değerleri değişkenliğe uğruyor ve sergileme sürecinde izleyiciyle buluştuğunda, izleyicide de çok farklı etkiler yaratıyor" diye konuştu.

        'ÇALIŞMALARIMI ASİDİ SEYRELTEREK ELDE EDİYORUM'

        Çalışmalarında kullandığı asidi, kumaş üzerinde farklı yoğunluklarda kullanarak, renk geçişleri elde ettiğini ve kumaşın ağarması ile çalışmalarının ortaya çıktığını anlatan Unus, "Bu çalışmaya başlama sürecim aslında sevdiğim sulu boya tekniği ile başlıyor. Burada kumaşla yaptığım çalışmalarda sulu boya tekniğinin tam tersine koyudan açığa ulaşıyorum. Burada renk değerlerini elde etmemi sağlayan şey, asidin yoğunluğu oluyor. Çalışmalarımda ışığı elde etmek istediğim zaman, asidi ham haliyle kullanıyorum. Renk geçişlerini sağlamak istediğim zaman da seyreltiyorum. Bu da resimlerimde renk zenginliği sağlıyor. Aynı zamanda tekdüze çalışmalar olmaması için karışık teknik uygulamalar da yapıyorum, akrilikle renklendirme yaptığım çalışmalar da mevcut. Çalışmalarımda kullandığım asit, evlerimizde kullandığımız temizlik malzemelerinde bulunan ağartıcıların ham maddesidir. Çalışmalarımı, bunları seyrelterek elde ediyorum" dedi.

        'İLGİ OLDUKÇA FAZLA'

        Yurt içi ve yurt dışındaki sergilerde eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Unus, "Çalışmalarımı kendi kişisel sergilerim ya da katıldığım uluslararası fuarlarda sergiliyorum. İlgi oldukça fazla çünkü bu deneysel ve çok karşılaşılmayan bir teknik. Bu yüzden izleyicilerden olumlu güzel dönüşler alıyorum. Güzel sanatlar lisesi ve lisans eğitimini tamamlamış birisi olarak hedefim, sanat alanında ilerlemek ve görünürlüğü artmış bir sanatçı olmak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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