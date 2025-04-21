Dönmez: Yapay zeka hastanede 1 yılda 418 bin veri sağladı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zekanın pilot olarak kullanılmaya başladığı Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 1 yılda 418 bin veri girişi sağlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl ‘Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi’ projesi için Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ni pilot uygulama noktası olarak belirledi. Hastaneye gelen hastaların çekilen radyolojik görüntüleri üzerinden ağız ve diş sağlığı hakkında veri hazırlayıp, diş hekimine teşhis ve tedavi yöntemleri sunan projenin 1 yıllık veri sunumuna TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de katıldı. Programda Dönmez’in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve hastane Başhekimi Dr. Dr. Kadir Gördeli ile yöneticiler yer aldı.

Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, ‘Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi’ projesinin ilk kez Eskişehir’de hayata geçirileceğini söyledi. Yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde önemli veriler elde edildiğini kaydeden Dönmez, “Henüz üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen ilk veriler oldukça tatminkar, dolayısıyla sevindirici. İlk defa Eskişehir’de uygulanıyor olması önemli. Cumhurbaşkanlığımızın bundan 3 yıl önce hazırlamış olduğu Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi’nde üzerinde çalışılması gereken 5 temel konu var. Bunlardan biri de sağlıktı, çünkü sağlıkta verilerimizi uzunca bir süredir dijital ortamlara aktarıyoruz. Tetkik, muayene ve tedavi süreçlerine varıncaya kadar aktarıyoruz” dedi.