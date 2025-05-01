Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Verici takılan akbaba, 3 yılda 101 bin 230 kilometre uçtu

        ESKİŞEHİR'de nesli tehlikede olan küçük akbabaların hareketlerini, alan kullanımlarını ortaya çıkartmak amacıyla 2022 yılında üzerine verici takılan küçük akbaba Midas, 3 yıl sonra kente döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Verici takılan akbaba, 3 yılda 101 bin 230 kilometre uçtu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de nesli tehlikede olan küçük akbabaların hareketlerini, alan kullanımlarını ortaya çıkartmak amacıyla 2022 yılında üzerine verici takılan küçük akbaba Midas, 3 yıl sonra kente döndü. Bu sürede 101 bin 230 kilometre uçuş mesafesi katederek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyi ziyaret ettiği belirlenen akbabanın 7 bin 830 metre irtifaya çıktığı tespit edildi.

        Nesli tehlikede olan küçük akbabaların Türkiye'de üreme popülasyonu yoğunluğunun bulunduğu Eskişehir'de; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kuzey DoğaDerneği iş birliğiyle 2022 yılında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Eskişehir'in ilk küçük akbabası kurulan kapanlarla, zarar verilmeden yakalandı. 'Midas' adını verilen küçük akbaba, sırtına uydu vericisi takıldıktan sonra doğaya salındı. Yaklaşık 3 yıllık sürecin ardından 'Midas' adı verilen küçük akbaba yeniden Eskişehir'e döndü.

        EVEREST'E KADAR YÜKSELDİ

        Uydu verilerinde yapılan incelemede akbaba Midas'ın 3 yıl boyunca gökyüzünde 101 bin 230 kilometre uçarak dünyanın çevresini yaklaşık 2,5 kez dolanacak kadar mesafe katettiği anlaşıldı. Akbabanın göçleri sırasında saatte 102 kilometre hıza ulaştı ve 7 bin 830 metre irtifaya çıkarak neredeyse Everest Dağı'nın zirvesine kadar yükseldiği tespit edildi. 7 yaşında olan akbaba Midas, kış aylarını ocak ve şubatta Güney Sudan'da, mart ayında ise Çad'da geçirdi. Göç yolculuğu boyunca Güney Sudan, Çad, Sudan, Libya, Mısır, Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün ve Suriye'yi geçerek Türkiye'ye ulaştı ve Eskişehir'deki üretme alanına geri döndü.

        '9 KÜÇÜK AKBABAYI TAKİP EDİYORUZ'

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin, 9 küçük akbabayı vericiyle takip ettiklerini ifade ederek, "9 küçük akbabayı takip ediyoruz. Bu sezonda ekip olarak ilk yakaladığımız hayvan olması ayrıca sevindirici oldu. Eskişehir Hayvanat Bahçesi olarak bilet gelirimizin yüzde 5'iyle bu koruma çalışmalarımızı bütçelendiriyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Gergin gece
        Gergin gece
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentsel dönüşüm açıklaması
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentsel dönüşüm açıklaması
        GRAFİKLİ - Çiple takip edilen küçük akbaba 3 yılda 101 bin kilometreden faz...
        GRAFİKLİ - Çiple takip edilen küçük akbaba 3 yılda 101 bin kilometreden faz...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir Valisi Aksoy, fabrika işçilerini ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Aksoy, fabrika işçilerini ziyaret etti
        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı
        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı
        Eskişehir'de 44 bin dekarlık arazi modern sistemle sulanacak
        Eskişehir'de 44 bin dekarlık arazi modern sistemle sulanacak