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        Eskişehir'de 'Change' araç operasyonu; 2 gözaltı

        ESKİŞEHİR'de yurt dışından getirilen otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp 'change' olarak bilinen yöntemle değiştiren 2 şüpheli gözaltına alınırken, aynı yöntem kullanılan 9 araca el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 22:03 Güncelleme: 05.05.2025 - 22:05
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        Eskişehir'de 'Change' araç operasyonu; 2 gözaltı
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        ESKİŞEHİR’de yurt dışından getirilen otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp ‘change’ olarak bilinen yöntemle değiştiren 2 şüpheli gözaltına alınırken, aynı yöntem kullanılan 9 araca el konuldu.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilen araçların kentte değiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. ‘Change’ olarak bilinen yöntemle otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren 2 şüpheli takibe alındı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi. İki şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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