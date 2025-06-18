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        Zirai donun vurduğu kiraz, Eskişehir'de kilosu 500 liradan satışta

        ESKİŞEHİR'deyaşanan zirai don olayının ardından kirazın kilosu, pazar tezgahlarında 500 liradan satılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:13 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:13
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        Zirai donun vurduğu kiraz, Eskişehir'de kilosu 500 liradan satışta
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        ESKİŞEHİR'deyaşanan zirai don olayının ardından kirazın kilosu, pazar tezgahlarında 500 liradan satılıyor.

        Eskişehir'de mart ve nisan aylarında etkili olan zirai don, sağanak ve dolu tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Kentteki birçok tarım ürününde üretim azalırken, kiraz rekoltesinde de yüzde 80'e yakın düşüş yaşandı. Yaz aylarında çok talep gören kiraz üretiminin düşmesiyle fiyatlar arttı, Eskişehir'de pazar esnafı kirazın kilosunu 500 liradan satışa sundu.

        'TANESİNİN 5 LİRA OLDUĞUNU BİLİYORUM'

        Eskişehir'de 30 yıldır pazarcılık yapan İlyas Erdağ (50), fiyat artışının zirai don olayından kaynaklandığını belirtti. Bu yıl kirazın yeteri kadar yetişmediğini kaydeden Erdağ, "Bu sene Türkiye genelinde yüzde 70-80 oranında zirai don olduğu için maalesef kiraz yok. Yüzde 20 var, o da Türkiye'ye anca yetiyor. Dolayısıyla kiraz pahalı. Bu sene için kiraz yok. Seneye düzelir, bu böyle gitmez herhalde. Ben tane ile satmıyorum ama sattığımda tanesinin 5 lira olduğunu biliyorum. Vatandaş alamıyor, biz de satamıyoruz. Çünkü 500 lira az para değil. 'Neden pahalı' diye soruyorlar; biz de gerekli açıklamayı yapıyoruz. Kapısında ağacı olan her insan, bu sene don olduğunu ve meyve olmadığını bilir" dedi.

        'KİRAZ PAHALI'

        Pazar esnafı İsmail Çobanoğlu (21) ise bu yıl fiyatların bu seviyede kalacağını söyledi. Kiraz üretiminin beklenen seviyeden çok daha aşağıda kaldığını sözlerine ekleyen Çobanoğlu, "Bu sene bahçelere don vurdu, kiraz yok. Bu sene kirazın gidişatı kötü. Çünkü vatandaş bu fiyatlara kiraz yiyemez. Bu saatten sonra parası olan yiyecek. Biraz değere binsin. Kiraz geçen yıldan beri sürünüyor. Kirazın para yaptığı bir yıl mı desem ya da kirazın olmadığı bir yıl mı desem; bilemem ama kiraz pahalı. Bu yaz bu fiyatların altına inmez. Cidden tanesi 10 liraya falan geliyor. 100 liralık istiyorlar, yaklaşık 10 tane geliyor. Sonra müşteri bakıp, 'az' diyor. Çoğu kişi alamıyor" diye konuştu.

        'FİYATLARI BEĞENMEDİM'

        Alışveriş yapan Zeynep Demir (45), "Kiraz çok pahalı, uçuyor. Fiyatları beğenmedim, bu şekilde kim alabilecek? Hiç kimse almayacak ve çöpe gidecek. Kiraz pazara gelene kadar ateş pahası oluyor. Sürekli alamıyoruz tabii, 200 liralık aldım ama kaç gram oluyor bilmiyorum" dedi. Kiraz, geçen yıl Eskişehir'de 150 liradan satışa sunulmuş ve ilerleyen aylarda kilo fiyatı 50 liraya düşmüştü.

        BAYRAKTAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen mayıs ayında Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kiraz bahçelerini gezerek zirai donun etkilerini incelemişti. Bayraktar, "Bu sene sıfırın altında 15- 20 dereceleri gördük. Bu son 30 yılın en düşük ısı değerleri. Buna hiçbir ürünün dayanması mümkün değil. Ben aşağı yukarı 30 ili gezdim. Gördüğüm özellikle don felaketi bütün ürünlere yüzde 100'e varan oranlarda zarar vermiş durumda. Özellikle Eskişehir'de oda başkanları ve tarım müdürlükleriyle yapılan çalışmalarda Sivrihisar, Sarıcakaya, Mihalgazi, Mahmudiye, Seyitgazi, Çifteler, Han, Beylikova ilçelerinde yüzde yüze varan zararlar var" ifadelerini kullanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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