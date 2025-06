Türkiye'nin ilk Down sendromlu muhtar adayı Mücahit'in belgeseli festivallerden ödüllerle döndü

ESKİŞEHİR’de oturduğu mahalleden muhtar adayı olarak bir ilki gerçekleştiren Down sendromlu Mücahit Kırdaş’ın (27) anlatıldığı ‘Muhtar Mücahit’ belgeseli, Türkiye’nin yanı sıra İsveç, İtalya, İngiltere’nin de aralarında olduğu 8 ülkede festivallere katılarak, ödül aldı. Belgesel çekmenin zor ama eğlenceli olduğunu dile getiren Kırdaş, “Siyaseti bırakıp, oyuncu olmak istiyorum” dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde yaşayan Down sendromlu Mücahit Kırdaş, 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde mahallesinden muhtar adayı oldu. Türkiye’nin Down sendromlu ilk muhtar adayı olan Kırdaş, seçimleri az bir oy farklıyla kaybetti. Kırdaş’ın muhtar adaylığını sosyal medya aracılığıyla fark eden yönetmen Ferhat Şendağ (37), onun seçim çalışmalarını kayda alarak belgeselini çekti. Yaklaşık 15 gün süren belgesel çekimlerinin ardından 50 dakikalık uzun metraj belgesel, yurt içi ve uluslararası festivallerde boy gösterdi. Belgesel Türkiye’nin yanı sıra İsveç, İtalya, İngiltere’nin de aralarında olduğu 8 ülkede festivallerde Yazarın Yolculuğu Jüri Özel Ödülü, Cesaret ödülü ve İstanbul Bahar Film Festivali En İyi Uzun Metraj Belgesel Ödülü’nü kazandı.

Mücahit’in hikayesinde birçok insana en çok dokunan kısmı renkli bir karakter olmasından kaynaklı olduğunu ifade eden Şendağ, “Belgesel çekmeme iten ikincil neden şu oldu, Eskişehir’in en kalabalık mahallelerinden biri ve 60 bin nüfusa sahip bir yerdeyiz. Aslında 90’lı yıllardan kalma bir esinti gibi her esnaf onu tanıyor. Mücahit’i herkes tanıdığı için bu da onu çok renkli bir sima yapıyor. Yurt içi ve yurt dışı festivallerde çok ses getirdi. Mücahit belki seçimi kazanamadı ama gönüllerin muhtarı oldu. Herkes tarafından gönüllerin muhtarı olarak kaldı” diye konuştu.

Yönetmen Ferhat Şendağ, Down sendromlu bir bireyin muhtar adayı olarak sahaya çıkmasının gerçekliği göz önüne seren bir hikaye olduğunu söyledi. Mücahit Kırdaş’ın herhangi bir ajitasyon konusu olarak değil, isteklerinin farkında olan, sosyal ve hayat dolu biri olarak konu edildiğini belirten Şendağ, “Toplumda dezavantajlı bireylerin siyasi haklarının bile yeterince bilinmediği bu durumlarda Mücahit’in aday figürüyle sahaya çıkması gerçekten çok dikkatimi çekmişti. Bunun bir belgesel konusu olabileceğini düşünmüştüm. Daha sonrasında Mücahit ile tanıştığımda çok renkli bir karakter olduğunu hissettim ve gördüm. Genellikle dezavantajlı bireylerin hikayesinin yapıldığı durumlarda karakterin başarılı olduğu konular ajitasyonla süsleniyor ama bizim karakterimizde öyle bir şey değil, tamamen hayat dolu renkli bir karakterimiz oldu” dedi.

Muhtar Mücahit belgeselinin elde ettiği her başarının ardından Mücahit Kırdaş’ı arayarak, haber verdiğini sözlerine ekleyen Ferhat Şendağ şunları söyledi:

‘BELGESELDE OLMAK ÇOK İYİ BİR DUYGU’

Muhtar adaylığını açıkladığı günlerde böyle bir belgesele konu olacağını tahmin etmediğini belirten Mücahit Kırdaş ise seçimi kaybetmesinin üzüntüsünü belgesel ödülleriyle atlattığını söyledi. Her ne kadar muhtarlık yapmak için siyasete girse de aslında oyunculuk yapmak istediğini kaydeden Kırdaş, “Muhtar adayı olduğumda çok oy aldım ama az bir farkla kaybettim. İnşallah diğer dönem de aday olacağım. Belgeselimi yönetmen Ferhat Abim çekti. Ben onunla gurur duyuyorum. Her zaman yanımda zaten ama inşallah hep yanıma gelir. Belgeselde olmak çok iyi bir duygu. Seçimi kaybettiğimde üzüldüm, ağladım, dua ettim ve her şeyi yaptım ama oyunculuk zormuş. Ben artık siyaseti bırakmak ve oyuncu olmak istiyorum. Teklif eden çıkarsa ‘evet’ derim. Belgeselde ödül aldık. Önce Allah’a dua ettim. Kazandığımız ödüllerden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.