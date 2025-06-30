Eskişehir'de fabrika yangını

Organize sanayi bölgesinde buzdolabı parçaları üreten bir fabrikanın marangozhanesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiler tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ESKİŞEHİR’de buzdolabı parçaları üreten bir fabrikanın marangozhanesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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