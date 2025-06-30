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        Eskişehir'de fabrika yangını

        ESKİŞEHİR'de buzdolabı parçaları üreten bir fabrikanın marangozhanesinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:32
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        Eskişehir'de fabrika yangını
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        ESKİŞEHİR’de buzdolabı parçaları üreten bir fabrikanın marangozhanesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Organize sanayi bölgesinde buzdolabı parçaları üreten bir fabrikanın marangozhanesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiler tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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