Eskişehir'de orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIEskişehir'in Seyitgazi ilçesi Şükranlı köyü yakınlarında saat 12.
KONTROLALTINA ALINDI
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Şükranlı köyü yakınlarında saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangınına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden 60 personel, 1 helikopter ve 6 arazöz, AFAD'tan 13 personel ve 4 araç, Eti Bor Maden'den 6 personel ve 2 arazöz, Bolu Orman Müdürlüğü'nden 1 helikopter, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 12 personel ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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