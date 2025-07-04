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        Eskişehir'de orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIEskişehir'in Seyitgazi ilçesi Şükranlı köyü yakınlarında saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:35
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        Eskişehir'de orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Şükranlı köyü yakınlarında saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangınına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden 60 personel, 1 helikopter ve 6 arazöz, AFAD'tan 13 personel ve 4 araç, Eti Bor Maden'den 6 personel ve 2 arazöz, Bolu Orman Müdürlüğü'nden 1 helikopter, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 12 personel ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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