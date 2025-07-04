Eskişehir'de orman yangını (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Şükranlı köyü yakınlarında saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangınına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden 60 personel, 1 helikopter ve 6 arazöz, AFAD'tan 13 personel ve 4 araç, Eti Bor Maden'den 6 personel ve 2 arazöz, Bolu Orman Müdürlüğü'nden 1 helikopter, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 12 personel ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.