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        Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma elektrik direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:25
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        Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        ESKİŞEHİR’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma elektrik direğine çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Akdut Sokak'ta meydana geldi. Ömer Ç. (60) yönetimindeki 26 FN 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Ömer Ç.’nin yanı sıra Emine Ç., Yılmaz Ç. ile Emine Ç. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Ç.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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