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        Evinde ölü bulundu

        ESKİŞEHİR'de yakınlarının haber alamadığı 2 çocuk babası Ziya Yılmaz (43) evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:31
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        Evinde ölü bulundu
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        ESKİŞEHİR’de yakınlarının haber alamadığı 2 çocuk babası Ziya Yılmaz (43) evinde ölü bulundu.

        Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi’nde 3 katlı apartmanın en üst katında oturan Ziya Yılmaz’dan haber alamayan ailesi, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çilingire kapısını açtırıp girdiği evde Yılmaz’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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