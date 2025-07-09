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        Doç. Dr. Öz: Yılda 50 bin SMA taraması yapacağız

        SAĞLIK Bakanlığı Adana, Antalya ve Ankara'nın ardından 4'üncü bölge Spinal Müsküler Atrofi (SMA) laboratuvarını Eskişehir'de kurarak hizmete açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:55
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        Doç. Dr. Öz: Yılda 50 bin SMA taraması yapacağız
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        SAĞLIK Bakanlığı Adana, Antalya ve Ankara’nın ardından 4’üncü bölge Spinal Müsküler Atrofi (SMA) laboratuvarını Eskişehir’de kurarak hizmete açtı. Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Öz, yılda 50 binin üzerinde tarama yapılacağını ifade ederek, “SMA laboratuvarımız sadece Eskişehir’de değil bölgelerimize de hizmet edecek ve yılda 50 binin üzerinde tarama gerçekleştireceğiz. SMA tanılı çocuk sayısını azaltmak en iyi hedefimiz olacak” dedi.

        Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığıyla mücadele kapsamında Adana, Antalya ve Ankara’nın ardından 4’nci Bölge SMA laboratuvarını Eskişehir’de kurdu. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde kurulan laboratuvar açılışına Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Öz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve Türkiye SMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Soyer katıldı.

        Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Öz, en önemli görevlerinin kişilerin hasta olmadan erken tanılarının konulması, hayatlarını engelsiz bir şekilde ve kronik anlamda hastalıkları olmadan geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Ankara’da yapılan HPV (İnsan papilloma virüsü) tarama testinin hızlı bir şekilde Türkiye’de yaygınlaştırmak için bir girişimde bulunduklarını kaydeden Doç. Dr. Öz, Bölge SMA laboratuvarının 4’üncüsünü Eskişehir’de açtıklarını ifade etti. Yıllık 50 binin üzerinde tarama hedeflerini kaydeden Doç. Dr. Öz, “Bugün burada olma sebebimiz olan SMA laboratuvarını, sadece Ankara’da bir tane iken yine Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda aralık ayında Adana’da ve nisan ayında Antalya’da, bugün ise 4’üncüsünü bölge tarama laboratuvarını açmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte SMA laboratuvarımız sadece Eskişehir’de değil bölgelerimize de hizmet edecek ve yılda 50 binin üzerinde tarama gerçekleştireceğiz. Evlilik öncesi tarama haricinde, daha önce tarama yaptırmamış çocuk planlayan ailelerin de taramalarını burada gerçekleştireceğiz. SMA tanılı çocuk sayısını azaltmak en iyi hedefimiz olacak. Ben bu SMA bölge laboratuvarından hem ilimize hem çevre illerimize fayda getirmesini diliyorum” dedi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da SMA laboratuvarının bölge insanına rahat bir test imkanı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

        “SMA rahatsızlıklarıyla ilgili testlerin yapabileceği bir bölge laboratuvarının 4’üncüsünü Eskişehir’e kazandırıyor olmanın memnuniyetini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu laboratuvarın burada kurulmasıyla vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde testlerini yaptırma fırsatı bulacak. Başka bölgelere giderek, zaman kaybından öte bu testleri hızlı bir şekilde yaptırma fırsatı ortaya çıkmış olacak.”

        ‘ERKEN TANI MÜMKÜN HALE GELECEK’

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Eskişehir Bölge SMA laboratuvarı sayesinde erken yönlendirme ve erken tedavilerin mümkün hale geleceğini belirterek, “Bugün Eskişehir’de açacağımız Türkiye’nin 4’üncü Bölge SMA Laboratuvarı bu hastalık sürecinde tanının erken konulması, tanı sürecinin erken yönetilmesi ve bölgemiz açısından çok ciddi bir şekilde analiz kapasitesinin arttırılmasını ciddi katkıları olacağını öngörmekteyiz. Ülkemizde ulusal tarama programı kapsamında, SMA kapsamında alınan tüm numuneleri bu laboratuvar erken ve hızlı bir şekilde analiz edecek gerek teknik donanıma gerekse personel deneyim ve istihdama sahiptir. Bu laboratuvar sayesinde ülkemizde ciddi anlamda ivme kazanan SMA taramalarının hazırlanacağını, ailelerde erken tespit yapılarak, erken yönlendirmeler ve erken tedavilerin mümkün hale geleceğini öngörmekteyiz. Diğer taraftan da bir çeşit tedavi standardizasyonu, verilerin güvenliğinin sağlanması ve bölgesel gücün paylaşılmasına da bu laboratuvarımızın katkı vereceğini beklemekteyiz” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Eskişehir Bölge SMA Laboratuvarı’nın açılışı yapıldı. Doç. Dr. Erdoğan Öz ve beraberindekiler laboratuvarı gezerek görevlilerden bilgi aldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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