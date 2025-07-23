Eskişehir'deki orman yangını 2'nci gününde

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale 2’nci günde de sürerken, ekiplerin yoğun çabaları ile alevlerin Afyonkarahisar'a ilerlemesi durduruldu.

Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında dün orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla söndürme helikopterleriyle müdahale durdu. Rüzgarın etkisiyle komşu il Afyonkarahisar'a doğru yönelen alevlerin ilerlemesini engellemek için sabaha ekipler büyük mücadele verdi. Ekiplerin çabasıyla alevlerin Afyonkarahisar'a ilerlemesi durduruldu.

Sabahın erken saatlerinde söndürme çalışmalarına 7 helikopter de yeniden destek vermeye başladı. Tepe noktalardaki alevler söndürülürken, iki noktada yangın devam ediyor.