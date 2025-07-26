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        Orman yangınına müdahale sırasında ağır yaralanan eşinin son halini paylaştı

        ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan orman işçisi Kader Dereli'nin (38) yanık ünitesinde tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:40
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        Orman yangınına müdahale sırasında ağır yaralanan eşinin son halini paylaştı
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        ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan orman işçisi Kader Dereli’nin (38) yanık ünitesinde tedavisi sürüyor. Asiye Dereli, bir ameliyat daha geçiren eşinin sargılar içindeki son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Seyitgazi ilçesinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangında Sarıcaova köyünde söndürme çalışmalarında yaralanan Kader Dereli, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çalışmalara Denizli’den gelerek katılan Kader Dereli, el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanık olduğu tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan Dereli, ameliyat edildi. Enfeksiyon riskine karşın Şehir Hastane’nin yanık ünitesinde tutulan Dereli’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Asiye Dereli, bir an olsun yalnız bırakmadığı, hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren eşinin son durumunu gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta Kader Dereli’nin yüz, el ve bacaklarının sargılı olduğu görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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