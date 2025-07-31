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        Eskişehir'de, içki içip fenalaşan 2 arkadaştan 1'i öldü

        ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı kenarında içki içtikten sonra fenalaşan Burak Can Erikgenoğlu (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, durumu ağır olan arkadaşı Hasan Hüseyin Kızılarslan (38) ise tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 00:44 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:50
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        Eskişehir'de, içki içip fenalaşan 2 arkadaştan 1'i öldü
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        ESKİŞEHİR’de, Porsuk Çayı kenarında içki içtikten sonra fenalaşan Burak Can Erikgenoğlu (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, durumu ağır olan arkadaşı Hasan Hüseyin Kızılarslan (38) ise tedaviye alındı.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi’nde, Porsuk Çayı kenarında içki içen Burak Can Burak Can Erikgenoğlu ile Hasan Hüseyin Kızılarslan fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Can Erikgenoğlu’nun kalbinin durduğu, Hasan Hüseyin Kızılarslan’ın durumunun ise ciddi olduğu belirlendi. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erikgenoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Hüseyin Kızılarslan’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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