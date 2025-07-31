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        Eskişehir'de durdurulan otomobilde 1 kilo kokain ele geçirildi

        ESKİŞEHİR'de polisin uygulama noktasında durdurup arama yaptığı otomobilin arka koltuğu altına gizlenmiş 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:34 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:40
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        Eskişehir'de durdurulan otomobilde 1 kilo kokain ele geçirildi
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        ESKİŞEHİR’de polisin uygulama noktasında durdurup arama yaptığı otomobilin arka koltuğu altına gizlenmiş 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil Bursa yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada arka koltuğun altına gizlenmiş poşet içerisinde 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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