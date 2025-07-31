Eskişehir'de durdurulan otomobilde 1 kilo kokain ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil Bursa yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada arka koltuğun altına gizlenmiş poşet içerisinde 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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