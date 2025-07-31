Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

Soruşturmada ayrıca 2 şüphelinin de başka dosya kapsamında halen tutuklu olduğu öğrenildi.

Mağdurları bu şekilde 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 7 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

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