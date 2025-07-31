Eskişehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 obje ele geçirildi

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan S.B'nin çantasında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 214 bronz sikke, 14 obje ve 4 yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, bir şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

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