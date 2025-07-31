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        Eskişehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 obje ele geçirildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:19
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        Eskişehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 obje ele geçirildi
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, bir şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan S.B'nin çantasında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 214 bronz sikke, 14 obje ve 4 yüzük ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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