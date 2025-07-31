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        10 milyon liralık arsa dolandırıcılığında 7 gözaltı

        ESKİŞEHİR'desahte kimlikle arsa tapusu sattığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:35
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        10 milyon liralık arsa dolandırıcılığında 7 gözaltı
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        ESKİŞEHİR'desahte kimlikle arsa tapusu sattığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte banka hesabı ve kimliklerle 10 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arsa dolandırıcılığı ile ilgili çalışma başlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada sahte kimlik, sahte banka hesabı kullanan 7 şüpheli takibe alındı. Bir süre izlenen şüpheliler, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        DUBLÖR KULLANMIŞLAR

        Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları, kullandıkları dublör aracılığı ile bankalardan sahte hesaplar açtıkları, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri, müştekileri bu şekilde 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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