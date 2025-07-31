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        Eskişehir'de kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı, 2 yaralı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde servis otobüsüyle çarpışıp refüje devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:28
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        Eskişehir'de kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı, 2 yaralı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde servis otobüsüyle çarpışıp refüje devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Eskişehir-Ankara kara yolu 75. Yıl Mahallesi mevkisinde seyreden Y.E.G. yönetimindeki 26 AAT 058 plakalı kamyonetle, T.G. idaresindeki 26 S 0585 plakalı servis otobüsü çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet refüje devrildi. Ters dönerek duran kamyonetin sürücüsüyle aynı araçtaki H.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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