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        10 milyon liralık arsa dolandırıcılığında 7 gözaltı (2)

        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de sahte kimlikle arsa tapusu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 21:04 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:04
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        10 milyon liralık arsa dolandırıcılığında 7 gözaltı (2)
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        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Eskişehir’de sahte kimlikle arsa tapusu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ 3 AY SÜRMÜŞ

        Avukat İsmail Doğancan Çıra, çetenin sahte kimlikle müvekkili olan emlakçıdan 10 milyon dolandırdığını söyledi. Şüphelilerin sahte kimlikle, banka hesabı açarak dolandırıcılık yaptığını ifade eden Av. Çıra, “Satış işlemleri için gidilen Tapu Müdürlüğü’nde şüphelilerin sahte kimliklerinin çipi okunmadı. Durumdan şüphe eden müvekkilim sahte kimlikli satıcıyla beraber Nüfus Müdürlüğüne gidiyor. Burada parmak izi okutuluyor ve kimliğin sahte olduğu, sahte kimlikle banka hesabı açıldığı ortaya çıkıyor. Durum neticesinde müvekkiller 10 milyon lira dolandırıldılar. Durumu fark eder fark etmez Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, gerekli şikayette bulunduk. Yaklaşık 3 aylık süren çalışmanın ardından dolandırıcılık çetesi çökertildi” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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