ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Fransa, hala kalkmış Azerbaycan'a birtakım ambargolar koymaktan bahsediyor. Önce sen şundan bahset, 30 senedir Minsk Üçlüsü diye sen Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunu çözmek için sorun çözecek bir cümle söyledin mi? Bir tek adım attın mı?" dedi.



Partisinin il başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin çok önemli bir dönemeçten geçtiğini, gelecek seçimin Türkiye'nin siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacağını söyledi.

Kendileri gibi büyük idealleri ve hedefleri olan siyasi hareketlerin, çok dikkatli bir şekilde nereden geldiklerini unutmadan, nereye gittiklerini çok iyi belirleyerek yollarını kaybetmeden yollarına devam etmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "AK Parti'nin temel özelliklerinden birisi sadece partilerden bir parti olması değil, aynı zamanda bir dava hareketi olmasıdır. Bu dava hareketi olma özelliğidir ki sizi buraya getiriyor. Bu özelliktir ki Han'da, Günyüzü'nde, Alpu'da en ücra köşelerde siyaset yapmanıza, millete hakkı ve hakikati anlatmanıza vesile oluyor. Bu dava şuurudur ki genç kardeşlerimizin, kazanmadıkları geleceklerine bu davaya vakfederek, hibe ederek hayatlarını millete adamalarında kendisini buluyor." diye konuştu.

- "Bizim hayallerimiz var, hedeflerimiz var"



Davalarının iki ayağı bulunduğunu ve her ikisinin de sağlam olmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birisi milletimize ait 85 milyona ait olan kısmıdır. 'Yeniden güçlü büyük Türkiye' dediğimiz ideal etrafındaki çalışmalarımızdır. Her alanda Türkiye'yi daha ileriye götürmek, daha güçlü kılmak ve daha büyük bir Türkiye'yi inşa etmek, azmimiz ve kararlılığımızdır. Böyle olduğu içindir ki her türlü badireyi aşarak bugünlere kadar gelmeyi başardık. Eskiden beri bu memlekette birileri 'Ya çok hayalperestsiniz. Hayal görüyorsunuz.' derlerdi. Rahmetli Menderes'e, rahmetli Özal'a, rahmetli Erbakan'a aynı lafları söylediler. Hayali olmayanın, hedefi olmayanın gideceği bir yol da yoktur. Bizim hayallerimiz var. Bizim hedeflerimiz var. Bizi motive eden de odur. Güçlü ve büyük Türkiye'yi yeniden inşa etme azim ve kararlılığıdır. Allah'a çok şükür bugüne kadar bunları gerçekleştirdik. Bu ayağımızın en güçlü şekilde sabit olmasını sağlamak bizim vazifemizdir."

Davalarının ikinci ayağının ise insanlığa karşı ödevleri ve borçlarını temsil ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Yeniden hakkaniyetli, adaletli, insaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için öncülük etmek, sözcülük etmek görevimizdir. Bu iki ayağımızı da sağlam bir şekilde basarak yolumuza devam edeceğiz. Hele hele bir de içinden geçtiğimiz bu dönemde, dünyanın geçirmiş olduğu bütün bu sıkıntıları, krizleri ve kaosları düşünürseniz bizim ayakta durmamız değil tabiri caizse ise çok hızlı bir şekilde koşmak mecburiyetimiz vardır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, dünyada savaşların, kıtlıkların, krizlerin kol gezdiği bir dönemin içinde olunduğunu kaydederek "Savaşların, iç çatışmaların, terör örgütlerinin, vekalet savaşlarının olduğu bir dönemdeyiz. Gıda krizinin, enerji krizinin sadece yoksul ülkeleri değil zengin ülkeleri de vurduğu bir dönemdeyiz. Bütün bu olanlar, dünya ölçeğindeki büyük mücadeleler, tam da Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyada yer almaktadır." dedi.

- "Karabağ Azerbaycan'dır ve kıyamete kadar Azerbaycan'ın olacak"



Azerbaycan'ın kendi topraklarını özgürleştirmesine birilerinin hala rıza göstermediğine değinen Kurtulmuş, "Fransa, hala kalkmış Azerbaycan'a birtakım ambargolar koymaktan bahsediyor. Önce sen şundan bahset, 30 senedir Minsk Üçlüsü diye sen Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunu çözmek için sorun çözecek bir cümle söyledin mi? Bir tek adım attın mı? Sizler hem işgale göz yumacaksınız hem Azerbaycan toprakları olan Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgal edilmesini sağlayacak siyasi altyapıyı hazırlayacaksınız. Şimdi de kalkıp Azerbaycan'a karşı bunları söyleyeceksiniz. Yok öyle şey. Karabağ Azerbaycan'dır ve kıyamete kadar Azerbaycan'ın olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün ülkelerin neredeyse mücadele ettiği ortak alanların Karadeniz, Balkanlar, Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve Akdeniz'in tamamı ile Kuzey Afrika olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu coğrafyanın merkezinde de Türkiye vardır. Biz Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda huzur içerisinde, rahat içerisinde yan gelip yatarak bir tek gün bile geçirmedik. Büyük milletlerin, karlı dağların dumanı çok olur. Yüksek dağların büyük milletlerin düşmanı çok olur. Engelleyeni çok olur. Hepsiyle mücadele ettik. Mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

- "Türkiye'ye insansız hava araçları vermemek için 50 tane takla attılar"



Kurtulmuş, Eskişehir'deki TEİ Fabrikası'nı ziyaret ettiğini ve orada olağanüstü başarılı işler ortaya konulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin daha birkaç sene evvel o süreci çok iyi hatırlıyorum. O süreçte Türkiye'ye insansız hava araçları vermemek için 50 tane takla attılar. Üç sene, dört sene adamların kapılarında bekledik. Kötü komşu adamı ev sahibi yapar. İyi ki de vermemişler. Şimdi Türkiye dünyanın en kaliteli, en iyi İHA'larını, SİHA'larını yapıyor ve dünya savaş tarihindeki doktrinleri değiştiren adımların atılmasına vesile oldu."

Yeni bir lige çıktıklarını ve daha güçlü hedeflere doğru yürüdüklerini ifade eden Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle Türkiye artık öyle sıradan bir ülke değildir. Türkiye her alanda güçlü bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Şimdi ise 'Türkiye Yüzyılı'yla 85 milyon hep beraber ekonomide, siyasette, hukukta, içeride toplumsal yapımızla, dış ilişkilerimizde çok daha güçlü bir Türkiye'yi kurmak için canla ve başla hareket edeceğiz. Yürekten inanıyorum ki 2023 seçimleri, milletimiz tarafından 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının sonuna kadar açıldığı bir seçim olacak ve Türkiye'yi yeni döneme taşıyacaktır." diye konuştu.

Yaz aylarının sonundan itibaren son 3-4 aydır AK Parti'nin tabiri caizse trendinin yukarı doğru çıktığına dikkati çeken Kurtulmuş karşı taraftakilerin trendinin de aşağıya doğru inmeye başladığını ifade etti.

Kurtulmuş, 6'lı masa üyelerinin hangi fikrin etrafında birleşeceğini bilemediği için aralarında ihtilaf çıktığını savunarak "Şimdiden biz bir taraftan daha fazla derlenip toparlanırken onlar daha fazla dağılıyor, daha fazla fikri dağınıklık içerisinde görülüyor, öyle mi? Millet de bunları görüyor. Efendim Ahmet mi olsun, Mehmet mi olsun, Hasan mı olsun, Fatma mı olsun? Kimi yaparsanız yapın, bizi ilgilendirmez. Milleti ilgilendirmez ama fikriniz nedir? Onu ortaya koyun." dedi.

Pozitif gündemleriyle 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını milletle birlikte açmak için gayretle, inançla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Karşı tarafta ortak fikri olmadan sürekli negatif gündem oluşturarak işin bir tarafından gayret ediyor. Bu millet ferasetlidir. Bu millet neyin ne olduğunu kimin ne yapabileceğini gayet iyi bilir ve Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde tekraren söylüyorum kapıları sonuna kadar açarak 85 milyon 'Türkiye Yüzyılı'na gireceğiz ve canla başla koşarak yolumuza, hedeflerimize devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçimi kazanmasının arkasındaki temel unsurun insanların gönlüne girmeyi başarmasından kaynaklandığını anlatan Kurtulmuş, "İnsanlar gönülleriyle meylettikleri tarafa oy verirler. Zihinlerini de oraya yönlendirirler. Sevdikleri insanların, sevdikleri fikirlerin arkasında yürürler. Onun için 'gönülden düşmemek' bu seçimdeki en kilit cümlemizdir. Gönlüne girdiğimiz milletin asla gönlünden düşmeyeceğiz. Ne demek bu? Daha fazla emek göstereceğiz. Daha fazla gayret ortaya koyacağız. Gelmeyene gideceğiz. Kapımızı çalmayanın kapısını çalacağız. Bize kızmış, küsmüş, darılmış olana 'Yeniden güçlü büyük Türkiye' istikametinde 'Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerini anlatacağız. Türkiye'nin bu hayati seçimlerinde her bir vatandaşımızın bize olan desteğine olan ihtiyacını Türkiye'nin ihtiyacını anlatacağız. Eleştirenlere asla cevap yetiştirmek değil eleştirenleri dinleyeceğiz. Biz insanlarımızı dinleyeceğiz. İnsanlarımızın dertlerinin dermanı olmaya çalışacağız. Asla gönüllerinden düşmeyeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile İl Başkanı Zihni Çalışkan da birer konuşma yaptı.

İl ve ilçe teşkilat mensuplarının da katıldığı toplantı, İl Başkanı Çalışkan tarafından Kurtulmuş'a tablo hediye edilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.